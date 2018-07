Spaccio a cielo aperto al parco della Verbanella, in 25 nei guai: maxi operazione della Polizia di Stato

Spacciavano droga alla Verbanella, ma stavolta tra i loro clienti ce n’erano alcuni speciali: gli uomini sotto copertura del Servizio Centrale Operativo, che li hanno incastrati per spaccio di sostanze stupefacenti.

Si tratta di 25 persone, tutti stranieri e molti richiedenti asilo, che avevano scelto il parco cittadino della Verbanella come “negozio a cielo aperto” per lo spaccio di droga. A scoprirli, nell’ambito dell’operazione Fonti di Veggio, un’indagine dei poliziotti della Squadra mobile perugina e coordinata dal servizio centrale operativo della Polizia di Stato, avviata lo scorso maggio con il supporto della direzione centrale per servizi antidroga. Le indagini sono state sviluppate con l’impiego di operatori del Servizio Centrale Operativo, che hanno agito sotto copertura per l’acquisto di droga. Proprio le operazioni sotto copertura, insieme al “ritardato arresto” per gli spacciatori responsabili della cessione, ha consentito di documentare – è stato riferito nel corso di una conferenza in Questura – la continuità dello spaccio, svolto occupando “in forma stabile” il parco della Verbanella.

