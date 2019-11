Spaccio, 19enne denunciato dalla polizia di Assisi

share

Un 19enne è stato denunciato dalla polizia di Assisi per spaccio all’esito di un’indagine iniziata qualche tempo fa.

Tutto è partito dopo che, durante un servizio di appostamento nella zona di Santa Maria degli Angeli, gli agenti avevano notato un’attività di scambio di oggetti tra una coppia di ragazzi ed un terzo individuo. Subito dopo effettuato lo scambio, la coppia di ragazzi ed il terzo individuo riprendevano le proprie strade.

Gli operatori riuscivano a sottoporre a controllo la coppia di giovani, composta da un ragazzo ed una ragazza. Il ragazzo veniva trovato in possesso di una bustina contenente della marjuana per un peso di 0,50 grammi e un’altra contenente 3 pezzetti di hashish del peso di poco più di 2 grammi. La sostanza veniva sequestrata e il ragazzo segnalato alla locale Prefettura in qualità di assuntore abituale di sostanze stupefacenti.

I poliziotti, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Perugia, avviavano un’attività di indagine per risalire all’autore della cessione, fino a quando riuscivano a fermarlo e ad identificarlo. Si tratta di un 19enne, di origini rumene, incensurato. Al termine delle attività di rito il 19enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

share

Stampa