Spaccia vicino all'ufficio postale, 25enne arrestato dai carabinieri - Tuttoggi.info

I Carabinieri di Bastia Umbra hanno arrestato in flagranza un cittadino di origine albanese per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari stavano transitando nei pressi dell’ufficio postale di Bastia quando hanno notato un uomo ed una donna che parlavano tra loro, guardandosi intorno con fare sospetto. Fermati per un controllo, la donna italiana è risultata una residente della zona, mentre l’uomo, albanese 25enne senza fissa dimora in Italia e già gravato da precedenti di polizia, veniva sottoposto a perquisizione personale, all’esito della quale veniva trovato in possesso di ben 30 piccoli involucri, di cui 27 contenenti cocaina per un peso di circa 19 g e 3involucri contenenti hashish per un peso di circa 2,5 g, tutti occultati all’interno dei vestiti.

L’uomo è stato quindi condotto in caserma e arrestato per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio, mentre la sostanza stupefacente ed i circa 200 euro contanti che aveva con sé sono stati sottoposti a sequestro, poiché ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Al termine delle formalità, l’uomo è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Assisi, in attesa dell’udienza direttissima nel corso della quale l’arresto è stato convalidato con l’applicazione della misura cautelare del divieto di dimora in Umbria.