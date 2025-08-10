 Spaccia vicino all'ufficio postale, 25enne arrestato dai carabinieri - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Spaccia vicino all’ufficio postale, 25enne arrestato dai carabinieri

Redazione

Spaccia vicino all’ufficio postale, 25enne arrestato dai carabinieri

Dom, 10/08/2025 - 10:09

Condividi su:

I Carabinieri di Bastia Umbra hanno arrestato in flagranza un cittadino di origine albanese per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari stavano transitando nei pressi dell’ufficio postale di Bastia quando hanno notato un uomo ed una donna che parlavano tra loro, guardandosi intorno con fare sospetto. Fermati per un controllo, la donna italiana è risultata una residente della zona, mentre l’uomo, albanese 25enne senza fissa dimora in Italia e già gravato da precedenti di polizia, veniva sottoposto a perquisizione personale, all’esito della quale veniva trovato in possesso di ben 30 piccoli involucri, di cui 27 contenenti cocaina per un peso di circa 19 g e 3involucri contenenti hashish per un peso di circa 2,5 g, tutti occultati all’interno dei vestiti.

L’uomo è stato quindi condotto in caserma e arrestato per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio, mentre la sostanza stupefacente ed i circa 200 euro contanti che aveva con sé sono stati sottoposti a sequestro, poiché ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Al termine delle formalità, l’uomo è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Assisi, in attesa dell’udienza direttissima nel corso della quale l’arresto è stato convalidato con l’applicazione della misura cautelare del divieto di dimora in Umbria.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in italia

TOP della Settimana

Assisi
Gravissimo incidente sulla Ss75 Centrale umbra, bisarca precipita nel terreno sottostante dopo tamponamento | Aggiornamenti
Città di Castello
Rissa tra 10 giovani alle 4 di notte, lanciate pure pietre e danneggiata una vetrina

Nei dintorni

Perugia

Perugia: Forze dell’Ordine in prima linea a Fontivegge, Mencaglia e Vitali chiedono interventi concreti del Comune

Perugia

Ritrovata la donna scomparsa nella zona di Ponte Felcino

Perugia

Esplode lavatrice, balcone in fiamme: attimi di paura a Ponte San Giovanni

in umbria

gli ultimi pubblicati

Ultim'ora Italia

Atp Cincinnati, Sonego avanti e Cobolli subito k.o.

Ultim'ora Italia

Coltellate a 17enne sul Lago Maggiore, il ragazzo in gravi condizioni

Ultim'ora Italia

Fiamme sul Vesuvio, prefetto: “Ancora al lavoro, incendio si sta marginalizzando”
Cronaca

Spaccia vicino all’ufficio postale, 25enne arrestato dai carabinieri

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!