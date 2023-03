Spaccate nei supermercati: due arresti

I due presunti protagonisti individuati nel corso di posti di blocco sul territorio

Due arresti per i furti con spaccata avvenuti negli ultimi giorni nei supermercati della città. Venerdì sera gli agenti della Polizia di Perugia hanno proceduto all’arresto in flagranza di un uomo di origini tunisine di anni 41 e di un cittadino spagnolo di anni 40, ritenuti responsabili, in concorso tra loro, di furto aggravato, ricettazione e, per il solo cittadino tunisino, di resistenza a P.U.

I posti di blocco

In particolare, alla luce di una recrudescenza di episodi di furto aggravato ai danni di esercizi commerciali commessi di recente in questo capoluogo, con la citata modalità, veniva predisposto un mirato servizio di polizia giudiziaria, da parte della locale Squadra Mobile, finalizzato a identificare gli autori dei predetti reati predatori. Alle ore 22.00, circa, dopo la segnalazione della locale Sala Operativa di un ulteriore furto ai danni di un supermercato sito ad Ellera di Corciano, personale operante, dislocato in vari punti di osservazione, bloccava i due soggetti, a bordo di una SUZUKI SWIFT, già provento di furto e segnalata quale autovettura usata nei giorni precedenti come “ariete” per introdursi, dopo aver infranto le vetrate, all’interno di alcuni esercizi commerciali.