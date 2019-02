Sp di Montegabbione, senso unico alternato per lavori

Sulla SP 58 di Montegabbione verrà disposto un senso unico alternato regolato da semaforo. Lo rende noto il servizio viabilità della Provincia che con un’ordinanza ha previsto l’installazione di un semaforo dall’11 febbraio al 31 marzo per l’intera giornata. Il tratto interessato va dal km 1+270 al km 3+577 nell’area del bivio per la strada Fabro – Parrano per lavori di estensione della rete gas.

