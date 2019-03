Sottosegretario all’Interno Molteni in visita a Terni e Orvieto

share

Visita a Terni ed Orvieto per il sottosegretario di Stato al ministero dell’Interno, Nicola Molteni, nelle giornate di giovedì e venerdì.

In particolare il sottosegretario è stato protagonista di un incontro presso la prefettura di Terni, dove ha incontrato, oltre al Prefetto, i vertici provinciali delle Forze dell’Ordine e del Corpo dei Vigili del Fuoco, il Presidente della Provincia, il Sindaco di Terni e un rappresentante del Comune di Orvieto.

Nel corso dell’incontro sono state affrontate, in modo non formale, tematiche di specifico interesse per il territorio, con particolare riguardo all’andamento della situazione locale dell’economia, della sicurezza pubblica e dell’immigrazione. L’incontro è stato utile per i rappresentanti delle istituzioni locali che hanno illustrato al Sottosegretario le esigenze del territorio e le principali problematiche emergenti.

L’onorevole Molteni, nel prendere atto di quanto segnalato, ha illustrato gli intendimenti del Governo su varie problematiche di interesse locale.

Nella mattinata di oggi, invece, il sottosegretario ha partecipato alla presentazione del progetto educativo “Ama la tua città. I4 School” organizzato dal Comune di Terni in collaborazione con la Questura e con il patrocinio di questa Prefettura. L’incontro si è svolto a palazzo Gazzoli alla presenza di un folto gruppo di studenti e ha visto gli interventi dei rappresentanti delle Istituzioni e di qualificati esperti, cui hanno fatto seguito alcune interlocuzioni con i giovani partecipanti.

Il progetto proseguirà in varie scuole con il coinvolgimento anche dei genitori, oltre a quello di docenti e studenti.

share

Stampa