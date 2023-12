"Sotto l'albero un dono per tutti... un regalo sospeso": la solidarietà di Terni verso chi è in difficoltà - Tuttoggi.info

"Sono certa che la risposta delle cittadine e dei cittadini, attenti alle esigenze delle fasce più deboli della città, non deluderà".

E’ stata presentata, il 13 dicembre scorso, l’iniziativa denominata “Sotto l’albero un dono per tutti… un regalo sospeso”, promosso dall’Amministrazione comunale di Terni, in collaborazione con Confcommercio Terni, Associazione Clown Vip, Associazione San Vincenzo de Paoli – Emporio dei Bimbi, Laboratorio I.D.E.A. Impresa Sociale ETS, Caritas Diocesana di Terni, Narni e Amelia, Associazione San Martino Impresa Sociale ETS.

Il progetto si divide in: “Regalo sospeso”; “Sotto l’albero…un regalo per tutti”.

“Regalo sospeso”

“Regalo sospeso” vede la partecipazione degli esercizi commerciali della città e degli associati Confcommercio che espongono il logo dell’iniziativa sulla vetrina di ingresso del negozio e si impegnano a promuoverla alla loro clientela.

La consegna dei regali ai bambini avverrà in occasione della tradizionale “Festa della Befana” organizzata dall’Emporio dei Bimbi. Per informazioni è possibile scrivere a terni@confcommercio.umbria.it.

“Sotto l’albero…un regalo per tutti”

“Sotto l’albero…un regalo per tutti”, invece, prevede la raccolta di materiale per i più piccoli. Avrà luogo venerdì 15 dicembre dalle ore 9 alle ore 19 presso i centri commerciali CONAD Cospea Village, Terni Ipercoop, Superconti di Borgo Rivo. I doni verranno consegnati presso il Centro Servizi di Contrasto alla Povertà di via Vollusiano,18.

Per informazioni è possibile contattare il numero 3284265788 oppure scrivere all’indirizzo direttore@caritasterni.it

Altamura: “L’obiettivo è sostenere le famiglie più vulnerabili”

“L’obiettivo è sostenere, in modo concreto, le famiglie più vulnerabili in occasione del periodo natalizio, durante il quale chi è più in difficoltà sente maggiormente la frustrazione per non poter soddisfare i desideri dei più piccoli. Sono certa – dichiara l’assessore al Welfare del Comune di Terni, Viviana Altamura – che la risposta delle cittadine e dei cittadini, attenti alle esigenze delle fasce più deboli della città, non deluderà“.