Sorpreso in possesso di un mix di droga, tra cui ketamina e cocaina, arrestato 29enne - Tuttoggi.info

I carabinieri di Spello hanno arrestato in flagranza di reato un 29enne italiano, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, nel corso di un servizio sul territorio, hanno fermato il ragazzo in via Pasciana, al confine tra Spello e Foligno, dove a seguito di perquisizione persone, poi estesa al domicilio, è stato trovato in possesso di diverse confezioni di sostanza stupefacente, di cui 6 grammi di cocaina, 4 di ketamina, 15 di hashish e 18 di marijuana, oltre a 600 euro circa in banconote di piccolo taglio e materiale per il confezionamento delle dosi. Il tutto è stato sottoposto a sequestro.

Il giovane, al termine delle formalità di rito, è stato dichiarato in arresto e collocato agli arresti domiciliari, in attesa della celebrazione del rito direttissimo, al cui esito l’arresto è stato convalidato con la misura dell’obbligo di firma.