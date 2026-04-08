Sorpreso con la droga in auto tenta la fuga: arrestato 21enne - Tuttoggi.info

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Sorpreso con la droga in auto tenta la fuga: arrestato 21enne

Redazione

Sorpreso con la droga in auto tenta la fuga: arrestato 21enne

Mer, 08/04/2026 - 12:42

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I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Perugia hanno arrestato, in flagranza di reato, un 21enne albanese, senza fissa dimora, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel dettaglio, nell’ambito di mirati servizi predisposti per la prevenzione e il contrasto dei reati in materia di stupefacenti, nella frazione di San Sisto, i Carabinieri hanno intimato l’alt ad un veicolo il cui conducente ha accelerato nella marcia allontanandosi velocemente e mantenendo una condotta di guida pericolosa per l’incolumità degli altri utenti della strada. A questo punto, i militari hanno condotto un breve inseguimento bloccando l’auto poche centinaia di metri dopo. La successiva perquisizione personale e veicolare ha permesso di rinvenire, occultato sotto il sedile del conducente, un pacchetto di sigarette con all’interno 8 involucri con 6 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Sulla base dei gravi indizi di colpevolezza raccolti a suo carico, il 21enne è stato dichiarato in stato di arresto e trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma sede del Comando Provinciale, in attesa della celebrazione del rito direttissimo, come disposto dal magistrato di turno della Procura della Repubblica di Perugia. All’esito dell’udienza, il Giudice del Tribunale del capoluogo ha convalidato il provvedimento restrittivo.

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