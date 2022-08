Sorgente Flaminia, troppe code alla fonte: scatta l’ordinanza

L'idea per risolvere le problematiche legate alle frequenti liti

Troppe code alla fontana pubblica della Sorgente minerale Flaminia di Nocera Umbra. Così il sindaco Virginio Caparvi ha firmato un’ordinanza per limitare la quantità d’acqua che ciascun cittadino potrà prelevare con i propri contenitori. Massimo 40 litri, salvo che non ci siano altre persone in coda.

Troppi alterchi in coda

L’ordinanza vuole intervenire in seguito alle diverse segnalazioni di cittadini che hanno lamentato prolungate attese per l’approvvigionamento dell’acqua dalle fonti pubbliche, in località Le Case, a causa della eccessiva quantità di acqua prelevata da alcuni fruitori. “Sono stati segnalati – scrive Caparvi nel documento – anche frequenti alterchi tra persone in prolungate attese. Gli episodi segnalati possono degenerare in comportamenti anche offensivi o violenti“.