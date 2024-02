Sono aperte le iscrizioni alla SpoletoNorcia in MTB del 1° settembre 2024 - Tuttoggi.info

Sono aperte dal 19 febbraio le iscrizioni alla undicesima edizione SpoletoNorcia in MTB che si terrà il 1° settembre 2024

Sono aperte dal 19 febbraio le iscrizioni alla undicesima edizione SpoletoNorcia in MTB che si terrà il 1° settembre 2024 – anche quest’anno sostenuta dall’ azienda olearia Pietro Coricelli – riservate in anteprima fino al 29 febbraio solo per i fedelissimi, ovvero coloro che hanno già partecipato all’evento almeno una volta dal 2014 al 2023. I “repeaters” possono iscriversi per primi all’edizione di quest’anno approfittando della Promo Fedelissimi al costo di 45 euro per le adesioni entro il 24 febbraio e di 50 euro per le adesioni entro il 29 febbraio. La quota di partecipazione include: iscrizione alla cicloturistica o alla gara, 4 ristori, maglia tecnica, pacco gara, medaglia da finisher, Pasta Party finale. I ciclisti presenti nel database de La SpoletoNorcia riceveranno tramite newsletter un link per l’iscrizione con la Promo Fedelissimi. A partire dal 1° marzo le iscrizioni saranno aperte a tutti, con una quota che da 55 euro sale in vari step fino a 65 euro entro il 31 luglio – termine ultimo per avere il pacco gara con maglia tecnica – e poi oltre fino a 75 euro per le iscrizioni entro il 18 agosto. Per i gruppi, una quota di partecipazione in omaggio ogni 10 iscritti. Confermati per l’edizione 2024 del più grande evento ciclistico e cicloturistico del Centro Italia la competizione agonistica SN CUP (60,7 km/2000 m di dislivello, solo per MTB) e altri quattro percorsi di diversa difficoltà su tratti con fondo misto e single track tecnici, che hanno tutti per protagonista il tracciato della Vecchia Ferrovia che collegava le due cittadine attraversando la Valnerina, una delle più rigogliose aree dell’Umbria, caratterizzata da spettacolari montagne solcate dal corso del fiume Nera, inclusi incantevoli borghi, viadotti di pietra e gallerie elicoidali al buio. Nel dettaglio: il percorso Family di 15 km e 300 m di dislivello adatto a tutti; il percorso Classic che ripropone il tracciato della gara agonistica SN Cup in 57 km e 1570 m di dislivello; il percorso Classic Easy Route ovvero una variante del Classic adatta a tutti i partecipanti su 40 km e 900 m di dislivello; e il percorso Hard, il più impegnativo con un itinerario circolare di 85 km con 2.200 metri di dislivello è riservato a chi ama la fatica ed è ben allenato. E dopo il successo della “SpoletoNorcia 10 anni” dello scorso settembre, che ha portato nell’incantevole cittadina umbra oltre diecimila persone – tra questi circa 2000 ciclisti e cicloturisti, cui si sono aggiunti i 500 podisti che hanno partecipato alla prima edizione di trail running – si annuncia come sempre ricco di iniziative il weekend a ridosso della gara. Sul sito della manifestazione verranno man mano pubblicati gli aggiornamenti. Per informazioni La SpoletoNorcia MTB info@laspoletonorciainmtb.it T 333 8052398 Per info e domande legate alle iscrizioni: iscrizioni.sn@laspoletonorciainmtb.it