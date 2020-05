Sono 77 i residenti al Trasimeno che hanno sconfitto il Coronavirus - Tuttoggi

Sono 77 dall’inizio dell’emergenza Coronavirus i residenti del Trasimeno che hanno contratto il Covid-19 e sono guariti. Alcuni di loro hanno fatto richiesta per poter donare il proprio plasma da usare per la cura dei malati. Non tutti i guariti, infatti, possono essere selezionati come donatori.

Il Trasimeno – una delle prime zona in Umbria dove il virus è arrivato, ma anche uno dei territori che meglio ha saputo reagire all’emergenza – piange 4 vittime. Due decessi si cittadini residenti e Castiglione del lago, uno a Città della Pieve e uno a Passignano.

Attualmente nel comprensorio risultano solo 3 positivi al Covid.19 secondo il bollettino della Protezione civile regionale alle ore 8 di questa mattina (sabato 6 maggio). Uno a Castiglione che però è clinicamente guarito e in attesa del secondo tampone; uno a Magione, asintomatico e la donna di Panicale, anche lei asintomatica, che si è scoperta positiva durante un controllo in azienda.