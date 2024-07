Soluzioni Alternative a Telepass: Costi, Servizi e Opzioni - Tuttoggi.info

Chi desidera saltare il casello ed evitare le code annesse, deve sapere che Telepass non è l’unica soluzione che si ha a propria disposizione. La liberalizzazione del mercato del telepedaggio, non a caso, ha aperto le porte ad altri servizi, che oggi si candidano a ragion veduta come delle ottime alternative. Telepass ha detenuto il monopolio per diversi anni, ma da ora le corsie preferenziali possono essere utilizzate anche da chi monta altri dispositivi per il pedaggio telematico. Tutto sta nel capire quali sono le opzioni che questo mercato concede al momento, ed è esattamente ciò che vedremo oggi.

Soluzioni alternative a Telepass: i servizi

UnipolMove

Fra le migliori alternative a Telepass merita assolutamente una citazione UnipolMove. Si tratta di un servizio proposto dalla nota compagnia assicurativa UnipolSai, che si concentra appunto sul pedaggio telematico, ma che dà anche la possibilità di accedere ad altri servizi correlati alla mobilità. Il pacchetto Base di UnipolMove costa 1,50 euro al mese, e al momento risulta essere uno dei più convenienti su piazza. UnipolMove, in realtà, non si limita ai semplici servizi ma cerca anche di informare in modo compiuto gli automobilisti della Penisola. Ciò accade ad esempio grazie al suo approfondimento online sul calcola pedaggio, che spiega con precisione quali sono i fattori che incidono sul prezzo finale.

Naturalmente UnipolMove, proprio come il suo principale concorrente, propone come detto l’accesso a diversi servizi che meritano una citazione. Fra questi non potremmo non nominare i parcheggi convenzionati, le strisce blu e il ticket dell’Area C Milano. In questo elenco bisogna aggiungere anche il pagamento del bollo auto e il tagliando auto, sebbene quest’ultimo sia accessibile solo in Lombardia. C’è persino la possibilità di far riparare i vetri della propria vettura, grazie a UnipolGlass. In secondo luogo, UnipolMove può contare su una rete di punti vendita diffusa a macchia d’olio nello Stivale. Per non parlare poi del brand Unipol, conosciuto da tutti.

MooneyGo

MooneyGo è un altro servizio di telepedaggio alternativo a Telepass e, proprio come UnipolMove, permette di sfruttare le corsie preferenziali in autostrada senza problemi. Anche MooneyGo è noto per il suo prezzo competitivo, alla luce del fatto che costa 1,50 euro al mese. Di contro, con questo operatore l’attivazione e la consegna del dispositivo non sono gratuite, ma hanno un costo pari a 5 euro. Sia UnipolMove che MooneyGo mettono inoltre a disposizione, proprio come Telepass, la soluzione del Pay per Use, che in questo caso costa 2,20 euro al mese (più 10 euro di attivazione).

MooneyGo ha un pacchetto di servizi piuttosto limitato, se si fa un confronto diretto sia con Telepass, sia con il già citato UnipolMove. Troviamo comunque alcune opzioni interessanti come i parcheggi convenzionati (oltre 300), la possibilità di accedere all’Area C Milano, la prenotazione dei biglietti per attraversare in traghetto lo Stretto di Messina, le strisce blu e i taxi.

In conclusione, UnipolMove si candida come la migliore alternativa a Telepass, ma anche MooneyGo (sebbene non sia all’altezza) ha delle importanti frecce nella propria faretra.