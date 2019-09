Solidarietà e gusto a Montone, oltre 130 chef uniti per aiutare ragazzi autistici e disabili

share

Oltre 130 chef uniti per dare un aiuto concreto a ragazzi affetti da autismo e diversamente abili per il “Gran gala di #beneficenza. Stellati e non, uniti a cena per un’ottima causa”.

Questa è l’iniziativa – promossa dall’associazione ‘Solidart, l’arte della solidarietà’, con il patrocinio dei Comuni di Montone, Perugia, Pietralunga e Umbertide – che si terrà a Borgo Pulciano, località San Lorenzo di Montone, domenica 15 settembre, dalle ore 13 con street food, show cooking e intrattenimento con il gran finale della cena di gala alle ore 21.

Nella giornata odierna, in Provincia, sono stati presentati i dettagli dell’evento che ha come finalità l’acquisto di una macchina attrezzata per il trasporto di persone con ridotte capacità motorie. Presenti il sindaco di Montone Mirco Rinaldi, Annalisa Mierla vicesindaco di Umbertide, l’assessore Michele Fioroni del Comune di Perugia, il presidente di Solidart Simone Ciccotti, il presidente di Agad (Associazione Genitori Amici Disabili) Franco Staccini e Giorgio Fiacconi di Borgo Pulciano.

“Borgo Pulciano è un fiore all’occhiello del nostro territorio – ha commentato il primo cittadino di Montone -, chiuso a metà degli anni settanta è tornato a nuova vita in quest’ultimo periodo. Parlare di solidarietà è impegnativo, in una società dominata dall’egoismo, e il gesto di questi chef che mettono a disposizione gratuitamente il loro tempo e la loro professionalità per una nobile causa arricchisce anche la nostra comunità. Un ringraziamento va agli ideatori dell’evento per aver scelto i nostri luoghi e in modo particolare questo antico borgo medievale”.

