Sogesi, a Cannara consiglio aperto senza proprietà | Maggioranza astenuta su documento finale - Tuttoggi

Non si ferma la mobilitazione per la Sogesi di Cannara, anche se la maggioranza di centrodestra si astiene sul documento finale e al consiglio comunale aperto per fare il punto sulla situazione drammatica dell’azienda, che ha uno stabilimento anche a Cannara a rischio chiusura, con annessa perdita del posto di lavoro per 60 dipendenti, non era stata convocata la proprietà. Con annessa protesta delle minoranze.

Le date dei passaggi del servizio di lavanolo nei vari ospedali

Proprio in queste ore dopo Terni, dove il passaggio da Sogesi a Servizi Ospedalieri è già avvenuto, e dopo le strutture sanitarie della zona del Trasimeno, è la volta degli ospedali Narni e Amelia e quelli Cascia e Norcia. Dal 1 agosto, il nuovo gestore sta subentrando all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. La settimana successiva il cambio avverrà negli ospedali di Spoleto e Pantalla. Il 10 agosto sarà la volta di Assisi e Foligno. Mentre tra il 20 e il 27 agosto la nuova gestione interesserà gli ospedali di Branca, Umbertide e Città di Castello.

Sogesi, il j’accuse delle minoranze: “Giunta regionale e proprietà assenti al consiglio aperto”

Alla Sogesi di Cannara, proprio in virtù di questi cambi, era stato convocato un consiglio comunale aperto, chiesto dalle minoranze; ma non tutto – secondo SiAmo Cannara, La nostra Cannara e Pd – è andato come doveva. “Con la Sogesi in procinto di chiudere i battenti lasciando a casa quasi sessanta lavoratori – il j’accuse delle minoranze – si convoca un consiglio comunale aperto,solo perché richiesto dall’opposizione, e il presidente del consiglio comunale Giorgio Agnello si dimentica di invitare la proprietà di Sogesi,per non parlare poi dell’assenza della giunta regionale, con cui Gareggia ha solidi legami: ma al consiglio non si è vista né la presidente della Regione Tesei né l’assessore allo Sviluppo economico Fioroni“.

Sempre secondo la ricostruzione di SiAmo Cannara, La nostra Cannara e Pd, “la maggioranza consiliare si è rifiutata di scrivere un documento insieme alle opposizioni, che a quel punto ne hanno presentato uno, rispettoso delle richieste dei lavoratori che erano intervenuti al Consiglio. Il testo del documento è stato approvato, con l’ingiustificabile astensione di Gareggia e della sua giunta, con l’eccezione del Presidente del Consiglio, Agnello“. Nel documento, si scrive che “il consiglio comunale di Cannara considera irrinunciabile il mantenimento della Sogesi a Cannara“. La massima assise chiede inoltre che l’azienda “mantenga attivi gli ammortizzatori sociali anche in questa fase post Covid” e chiede alla giunta di riconvocare i consiglieri entro otto giorni.