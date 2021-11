Sofia dall’Argentina a Perugia per studiare, stare coi nonni e sognare Miss Mondo

Sofia Monetti, la perugina d'Argentina che ha vinto la prima serata di Miss Mondo Umbria | Intervista, foto e video

Dall’Argentina, dove è nata, è tornata in Umbria, a Perugia, dove hanno continuato a vivere i suoi nonni. A Perugia la 25enne Sofia Monetti, capelli e occhi scuri, oltre a studiare per conseguire la laurea magistrale in Relazioni internazionali e stare vicino ai nonni, ha trovato anche una fascia, vincendo la prima selezione regionale di Miss Mondo.

Selezione a cui se ne seguiranno altre, per scegliere chi rappresenterà l’Umbria alle finali nazionali di Gallipoli per Miss Mondo.

Al secondo posto si è classificata Lavinia Suvieri di Assisi, mentre è giunta terza Greta Narcisi di Bastia Umbra.

“Le ragazze sono tutte bellissime e molto preparato, è stato tosto…” ha detto Sofia, subito dopo la vittoria nella serata che si è svolta al Gherlinda.

La 9 ragazze in gara sono state valutate da una giuria composta dall’artista perugino Massimiliano Donnari, in arte Mamo, dal medico e chirurgo Carla Lancione, da Philip Martin’s, da Ketty Fiore, che si occuperà di tutta la parte hair di Miss Mondo, e dai giornalisti Lorenzo Lotito di Rete Sole e Massimo Sbardella di Tuttoggi.info. Tra gli ospiti la ex modella bulgara Ganka Avramova, Caterina D’Alessandro, Miss Mondo Umbria 2021, e Sara Alunni, finalista regionale 2021. Ha presentato Silvia Epi.