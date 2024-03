Società del Gotto : conferenza “Violenze di genere. Le donne e le guerre” - Tuttoggi.info

Presso la sede della storica Società del Gotto, sabato 23 Marzo, alle ore 17 si terrà una interessante conferenza su “Violenze di genere. Le donne e le guerre” con la presentazione del libro di Andrea Maori “Donne vittime di guerra”. Narra delle indagini svolte dalla polizia militare britannica a Perugia, sull’eccidio di Ponte Valleceppi del 27 Giugno 1944 e i casi di Terni, Narni, Arezzo, Lastra a Signa e Gubbio” (Era Nuova).

All’incontro saranno presenti con l’autore: Antonella Pesola, storica dell’arte, Alessandro Lucibello e Lorena Pesaresi.

Ci sarà anche una proiezione di slide sul monumento ai caduti di Ponte Valleceppi comprese le immagini delle due donne uccise.

La trama racconta quando, la notte del 27 giugno 1944, a Ponte Valleceppi, frazione di Perugia lungo la valle del Tevere, due donne vengono trucidate e cinque uomini feriti in un casolare. Dopo poche ore la polizia militare britannica dello “Special Investigation Branch” apre un’inchiesta che accerta quali siano stati gli iresponsabili delle violenze : un caporale e un soldato della Compagnia D del 3/15° reggimento Punjab. La tragedia avvenne a seguito di un tentativo di stupro nei confronti delle due donne. Con l’ausilio di materiale archivistico, inedito, proveniente dall’Archivio nazionale britannico, nel libro si analizza il rapporto tra le popolazioni civili e le truppe britanniche in Umbria e Toscana durante il periodo di liberazione dall’occupazione nazi-fascista e nelle fasi successive. La consapevolezza da parte dei comandi alleati nella difficile gestione delle truppe comportò un intenso lavoro della Polizia militare britannica attraverso l’attività investigativa e repressiva del SIB.Seguirà la tradizionale cena.

Gli stupri di massa e le violenze sessuali nei conflitti armati sono stati e sono tuttora una potente e strategica arma di guerra per terrorizzare e distruggere il nemico – o l’‘etnia’ considerata ‘nemica’ – violando, umiliando, annientando ‘le donne del nemico’ e la comunità di appartenenza. Con “violenza di genere” si intendono atti di violenza non necessariamente di natura sessuale, ma comunque diretti a una persona o a un gruppo di persone in base al genere.

Per partecipare all’incontro di presentazione del libro e al successivo dibattito sul tema, causa limitazione di posti, é necessaria quanto obbligatoria la prenotazione da effettuare attraverso la segnalazione al Presidente della Società del Gotto, Sergio Minciaroni, ( 3341203733).