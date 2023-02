“Social network e adolescenti”, all’Artistico incontro pubblico con Alessio Carciofi

L’appuntamento con Alessio Carciofi è previsto per martedì 28 febbraio, ore 15,30 sala capitolare del liceo artistico di Spoleto.

Al via il secondo appuntamento su “Alcune questioni fondamentali sulla formazione” per le iniziative formative 2023 dell’IIS Sansi Leonardi Volta di Spoleto. Si tratta di un ciclo di incontri rivolti ai docenti, studenti, famiglie e all’intera cittadinanza nel corso dei quali verranno affrontate diverse tematiche. In questa occasione il liceo incontra Alessio Carciofi, consulente di marketing digitale, insegna in alcuni master e aziende del panorama italiano, ideatore della metodologia Digital Felix, crea percorsi formativi e strategie di work-life balance aziendale.

Come costruire una sana relazione con la tecnologia, come gestire le distrazioni e massimizzare la concentrazione? Questi sono solo alcuni degli interrogativi che verranno affrontati nel corso dell’incontro.