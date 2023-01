Social Hackathon Umbria 2023, edizione di scena a Nocera Umbra

“Una grande opportunità”

“Una grande opportunità per la Città delle Acque, che vedrà più di 250 partecipanti provenienti da diversi Paesi europei che potranno apprezzare le nostre bellezze e le nostre peculiarità, nonché confrontarsi con la nostra bella gioventù che sarà, sicuramente, in grado di accoglierli e valorizzarli come devono”, ha dichiarato soddisfatta l’assessore Elisa Cacciamani, che ha fortemente voluto l’iniziativa nella propria città, battendo la concorrenza di altre realtà umbre che ne avevano fatto domanda. “Le competenze digitali rappresentano la priorità nell’ambito della formazione. Ospitare un evento così importante e così centrato nell’attualità costituisce una grande occasione di crescita per i nostri giovani e perla nostra città”, sottolinea inoltre il sindaco Virginio Caparvi.

Nella foto l’assessore Cacciamani e gli organizzatori