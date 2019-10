Soci e lavoratori Coop di Spoleto insieme per un nuovo defibrillatore per la città

Una serata all’insegna della solidarietà quella trascorsa il 23 ottobre scorso presso la galleria del Centro Commerciale Coop “Il Ducato” di Spoleto. I soci e lavoratori Coop Centro Italia della Sezione Spoleto-Norcia, in collaborazione con l’Associazione “Il sorriso di Teo“, hanno organizzato una cena di raccolta fondi per permettere l’installazione di un defibrillatore all’esterno dello stesso centro commerciale, a garanzia della sicurezza di tutti.

Un evento a cui la cittadinanza spoletina ha risposto con grande partecipazione, vista la presenza di circa centocinquanta persone che hanno riempito la galleria de “Il Ducato”, allietati da buonissimo cibo e ottima musica.

Durante la serata sono intervenuti Manuela Germani, Vice Presidente della Sezione Soci Coop, che ha ricordato l’impegno continuo di Coop Centro Italia per il sociale con una grande attenzione ai bisogni del territorio, e Roberto Paolucci, Consigliere d’Amministrazione della Cooperativa, che ha ringraziato tutti i lavoratori dei punti vendita Coop che tanto hanno lavorato per la riuscita della serata.

Paolucci ha continuato poi ringraziando anche l’Associazione “Il sorriso di Teo” e dedicando la riuscita della serata proprio al ricordo di Teo, ancora vivo in tanti spoletini.

Ultimo degli interventi è stato quello di Cristian Baroni, Presidente dell’Associazione, che oltre ai doverosi ringraziamenti ha ricordato come la collaborazione con Coop Centro Italia abbia già permesso di donare un defibrillatore alla Scuola di San Giovanni Di Baiano.

La serata, che ha permesso di raccogliere oltre 3.000 euro di donazioni, si è conclusa con l’immancabile dolce realizzato dalla pasticceria del punto vendita Coop di Terni.

