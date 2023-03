Smontaggio cantiere in Via Duomo, ordinanza del Comune per transito e sosta

L’ordinanza sarà in vigore dal 27 al 31 marzo e dal 3 al 7 aprile. C'è anche il divieto di transito pedonale, tranne ill personale impiegato

Per consentire i lavori relativi allo smontaggio di una gru, il Comune di Spoleto ha emesso un’ordinanza che modifica le disposizioni per la sosta e per il transito in via Duomo dal 27 al 31 marzo e dal 3 al 7 aprile.

Nello specifico è prevista l’istituzione del divieto di sosta in ambo i lati della via, nel tratto posto all’altezza di largo Clementi, ad eccezione di mercoledì 5 aprile fino alle 16.00, dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30.