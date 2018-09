Smart Business Lab, l’ultima tappa a Perugia il 14 settembre

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Finalmente a Perugia arriva Smart Business Lab in Tour, l’evento, eccezionalmente organizzato in Umbria e rivolto a chi gestisce un’attività o a chi è in procinto di aprirne una.

Requisito fondamentale per partecipare alla serata è la capacità dell’imprenditore di mettersi in discussione ovvero prendersi la responsabilità di capire perché l’attuale gestione non sta portando risultati o capire come migliorare i processi per raggiungere l’eccellenza. Chi pensa di saper già tutto spesso è il peggiore degli ignoranti e partecipare alla serata sarà il primo passo per l’imprenditore, che non sa fare l’imprenditore, per aprire la mente a scenari nuovi che siano di aiuto a chi ha difficoltà a gestire il proprio tempo e le proprie risorse finanziarie.

Lavori dalla mattina alla sera e non riesci a comprendere il perché non porti a casa risultati soddisfacenti ? Sei in grado di coprire tutti i costi i fissi ma non ti rimane nulla in tasca per far crescere la tua attività o peggio per sostenere te stesso ? Le cose vanno bene ma non hai il controllo sui numeri e hai la sensazione che tanto si potrebbe fare, ma non sai come fare ? Hai un progetto che ti frulla in testa ma non sai come mettere in pratica idee e strategie? Se la risposta, anche solo ad una di queste domande è si, dovresti partecipare!

Ma il motivo più importante è decidere di investire il tempo in una serata interamente dedicata alla formazione e alla crescita personale in grado di trasmettere tutti gli strumenti pratici per gestire meglio l’attività, da applicare subito.

Smart Business Lab, società di Business Mentoring nata nel 2011 unificando le competenze degli imprenditori Alfio Bardolla, Gianluca Massini Rosati e Lorenzo Ait arriva a Perugia per sostenere la piccola media impresa ed è dunque un appuntamento imperdibile. La location è il Best Western Hotel Quattrotorri di Perugia e l’ora di inizio le 20.00

Per maggiori info www.smartbusinesslab.com

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Stampa