Skin routine ad effetto anti-age - Tuttoggi

Costruisci la skin care perfetta per la pelle matura e riscopri la bellezza del tuo viso ad ogni età

Sembra scontato che ognuna di noi sappia tutto sulla propria pelle e sulla skin care quotidiana da seguire, tuttavia non sempre è così e se si vuole ottenere una pelle bella, luminosa e morbida ad ogni età è essenziale capire quali prodotti utilizzare e in che modo applicarli, per aiutare l’epidermide a mantenersi elastica, fresca e luminosa sempre.

Senza dubbio, necessità e abitudini variano in base all’età, punto di partenza fondamentale per la messa a punto di qualsiasi beauty routine dedicata che possa dirsi efficace e funzionale ai bisogni della pelle.

Dalla detersione alla crema antirughe, dalla maschera al siero, ecco una carrellata dei prodotti perfetti per mettere a punto la skin routine ideale in caso di pelle matura.

Tutti i prodotti di una perfetta beauty routine

Qualunque sia l’età, il punto di partenza quotidiano per prendersi cura della propria pelle è la detersione.

La formula migliore da dedicare alla pelle matura prevede una formulazione gentile, efficace, mai aggressiva e possibilmente cremosa e idratante.

Un buon latte detergente, seguito da tonico addolcente o in alternativa un’acqua micellare delicata sono le soluzioni perfette, da scegliere in base alle esigenze individuali.

A seguire è bene optare per un’ottima crema antirughe che attenui i segni del tempo, rassodi il contorno del volto e ristrutturi l’epidermide donandole sostegno e vitalità.

Crema giorno e crema notte andrebbero differenziate.

L’ideale è scegliere una crema giorno dal potente effetto idratante, capace di mantenere la pelle morbida e levigata e di assicurare la giusta protezione dal sole e dagli agenti atmosferici.

Per la notte meglio optare per un prodotto dalle proprietà restitutive e ristrutturanti, ad alta capacità nutritiva e rassodante che lavori per rendere la pelle più tonica e levigata al risveglio.

Prima della crema si può affinare il trattamento con un siero concentrato, magari ad effetto filler e riempitivo delle rughe e con uno specifico contorno occhi e labbra.

Settimanalmente, l’uso di una maschera ad azione mirata idratante o nutriente, regala alla pelle la possibilità di rigenerarsi profondamente e di apparire con il tempo sempre più curata e bella.

Come ridurre le rughe sulla pelle matura

Senza dubbio una buona skin care calibrata sulle esigenze individuali aiuta la pelle a mantenersi giovane ed elastica e la protegge nel tempo.

Per ridurre le rughe che inevitabilmente si formano sul viso con il passare degli anni è possibile scegliere formulazioni cosmetiche ad effetto specifico che utilizzino tra i principali componenti, collagene, elastina, acido ialuronico, antiossidanti e vitamine.

Tali formulazioni, ricche di principi attivi stimolanti dell’epidermide, riescono a ridurre la secchezza cutanea a cui la pelle tende ad andare incontro con l’età mantenendola elastica, morbida e sostenuta.

Il consiglio migliore per ridurre le rughe in modo visibile è usare una combinazione di prodotti che si bilancino tra loro apportando alla pelle tutto ciò di cui ha bisogno.

Tra i cosmetici più preziosi per la cura della pelle matura ci sono anche trattamenti d’urto come ampolle antietà e booster fortificante di acido ialuronico, soluzioni da applicare sulle diverse aree del viso prima della crema idratante per amplificarne gli effetti ripristinando i volumi e agendo sulle come autentici riempitivi.

La beauty routine strategica tiene conto delle necessità di ciascuna e rafforza la pelle rendendola rimpolpata, morbida e protetta ogni giorno.