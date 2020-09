Sistema elettrico digitale e alta connettività in Valnerina - Tuttoggi

Si completa il ciclo di interventi nei territori comunali di Cerreto di Spoleto e di Vallo di Nera per dotare gli impianti elettrici di elementi di innovazione tecnologica | Le interruzioni di energia

Volge verso la conclusione il percorso di innovazione e sostenibilità ambientale per la rete elettrica del territorio, con particolare riferimento alle attività di digitalizzazione del sistema elettrico per garantire anche alta connettività.

La prossima settimana, infatti, E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione, completerà il ciclo di interventi nei territori comunali di Cerreto di Spoleto e di Vallo di Nera, iniziati alcuni mesi fa, per dotare gli impianti elettrici di elementi di innovazione tecnologica utili ad ottimizzare l’affidabilità di esercizio, a digitalizzare la rete e a potenziare l’assetto di rete.

Gli interventi finali a Cerreto di Spoleto si svolgeranno lunedì 14 settembre nella zona di Colle Soglio e località limitrofe nonché giovedì 17 settembre nell’area di Bugiano, Ponte Sargano e dintorni, mentre a Vallo di Nera i lavori conclusivi avranno luogo lunedì 14 settembre e mercoledì 16 settembre in entrambi i casi nella porzione compresa tra via della Fonte, via Cornillo, via della Chiesa, via del Monte e adiacenti.

Interruzione del servizio

Le operazioni, che devono essere effettuate in orario giornaliero per ragioni di sicurezza, richiedono alcune interruzioni temporanee del servizio elettrico che E-Distribuzione ha programmato per i giorni suddetti, in tutti i casi con inizio lavori tra le 8:30 e le 9:00 e conclusione nel pomeriggio. Grazie a bypass da linee di riserva, le aree dei “fuori servizio” saranno circoscritte a gruppi ristretti di utenze delle aree citate sopra.

I clienti sono informati anche attraverso affissioni, con il dettaglio dei civici coinvolti, nelle zone interessate. E-Distribuzione raccomanda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.

E-Distribuzione ricorda anche che per segnalazioni e guasti è utile contattare il numero 803.500, indicando il codice POD (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. Inoltre, è possibile ricevere informazioni anche sui canali social facebook e twitter di E-Distribuzione nonché sul sito web www.e-distribuzione.it dove, nella sezione “interruzione di corrente”, è a disposizione la “mappa delle disalimentazioni” che fornisce dati in tempo reale sullo stato della rete elettrica.