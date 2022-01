Nell'ordinanza del commissario per la ricostruzione quasi 31 milioni e mezzo per interventi in cinque plessi comunali

Sisma, arrivano i fondi per 5 scuole di Perugia. Con ordinanza speciale del commissario straordinario sisma nell’ambito del “Programma Straordinario di Ricostruzione e definizione delle modalità di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria” sono in arrivo risorse per 31.470.000 di euro che saranno destinate a interventi su 5 scuole del comune di perugia.

Si tratta della 𝗦𝗰𝘂𝗼𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗮𝗿𝗶𝗮 𝗙𝗮𝗯𝗿𝗲𝘁𝘁𝗶 𝗲 𝘀𝗲𝗰. 𝗜 ° 𝗦𝗮𝗻 𝗣𝗮𝗼𝗹𝗼 (𝘀𝘂𝗰𝗰𝘂𝗿𝘀𝗮𝗹𝗲)- 𝗦𝗰𝘂𝗼𝗹𝗮 𝗱’𝗶𝗻𝗳𝗮𝗻𝘇𝗶𝗮 𝗟. 𝗱𝗮 𝗩𝗶𝗻𝗰𝗶 𝗲 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗮𝗿𝗶𝗮 𝗟. 𝗥𝗮𝗱𝗶𝗰𝗲- 𝗦𝗰𝘂𝗼𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗮𝗿𝗶𝗮 𝗜. 𝗦𝗶𝗹𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗦𝗮𝗻𝘁’𝗘𝗿𝗺𝗶𝗻𝗶𝗼-𝗦𝗰𝘂𝗼𝗹𝗮 𝘀𝗲𝗰. 𝗜 ° 𝗩𝗼𝗹𝘂𝗺𝗻𝗶𝗼 𝗣𝗼𝗻𝘁𝗲 𝗦. 𝗚𝗶𝗼𝘃𝗮𝗻𝗻𝗶 – 𝗦𝗰𝘂𝗼𝗹𝗮 𝗱’𝗶𝗻𝗳𝗮𝗻𝘇𝗶𝗮 𝗜. 𝗖𝗮𝗹𝘃𝗶𝗻𝗼 𝗲 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗮𝗿𝗶𝗮 𝗚. 𝗖𝗲𝗻𝗮.

I progetti che verranno finanziati riguarderanno il risanamento conservativo, l’adeguamento sismico e normativo e l’efficientamento energetico degli edifici scolastici.