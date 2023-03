Sir, storico percorso netto | Tabellone e date dei playoff Scudetto

E il PalaBarton era gremito per spingere i Block Devils in questa impresa. Anche perché dall’altra parte c’erano i rivali della Cucine Lube Civitanova – che hanno chiuso la stagione regolare al quarto posto – regolati con un perentorio 3-0 (25-16, 25-19, 25-20). Grazie alle battute (11 gli ace) e all’attacco fenomenale (66%) delle bocche di fuoco di Anastasi. Mvp Herrera con 20 punti a referto, 6 ace, 2 muri ed il 63% in attacco.

Doppia cifra in casa Sir Safety Susa anche per Semeniuk che ne mette 12 con 2 ace ed il 58% in ricezione. Leon (8 punti con il 62% sotto rete) è cinico, la coppia centrale Solè-Flavio (15 punti in due, quasi sempre a segno in primo tempo) assicura robustezza in posto 3. Altra super gara di Giannelli che fa girare la squadra come un orologio ed è un attaccante aggiunto, in seconda linea è produttiva la staffetta con Piccinelli in ricezione e Colaci in difesa.

Mercoledì la Champions

Già da oggi, lunedì, Block Devils subito al lavoro. Mercoledì al PalaBarton c’è il ritorno dei quarti di finale di Champions contro Berlino con il passaggio del turno da conquistare.

I playoff Scudetto

Per la Superlega invece via ai playoff nel prossimo fine settimana. Per i Block Devils nei quarti l’avversario si chiama Allianz Milano. Si parte con gara 12 al PalaBarton sabato 18 marzo alle ore 18:00.

Questo il tabellone playoff:

Perugia (1) – Milano (8)

Civitanova (4) – Verona (5)

Trento (2) – Monza (7)

Modena (3) – Piacenza (6)

Le date

Quarti di finale

gara 1: 19 marzo

gara 2: 22 marzo

gara 3 26 marzo

eventuale gara 4: 2 aprile

eventuale gara 5: 8 – 10 aprile

Semifinali

gara 1: 12 aprile

gara 2: 16 aprile

gara 3: 19 aprile

eventuale gara 4: 22 aprile

eventuale gara 5: 25 aprile

Finale