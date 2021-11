Sir stellare, Trento affondata 3-0

Block Devils perfetti, vendicano la sconfitta in Supercoppa e allungano in Superlega su Podrascanin e compagni

Una Sir perfetta in tutte le fasi schianta Trento 3-0 al PalaBarton, vendicando la sconfitta rimediata in Supercoppa contro Podrascanin e compagni. Questa volta Giannelli vince il confronto in regia con Sbertoli e i Block Devils volano.

Parte subito forte la Sir, che trova il break e si porta sul +3 (5-2).

Sul tentativo di rimonta di Trento nuovo break dei Block Devils, che trovano il +6 (12-6).

Gioca bene Perugia in entrambe le fasi, gli ospiti sono in difficoltà. E la Sir incrementa il suo vantaggio guidata da Leon. Che nel finale mette il suo sigillo sul set con due ace consecutivi che consentono a Perugia di allungare ancora.

Partecipa alla festa dai 9 metri anche Plotnytskyi, ma a chiuderla, aiutato dal nastro, è Giannelli (25-12). Grande Sir!

Più concentrata Trento in avvio di secondo set, grazie anche ad una migliore efficacia a muro. Perugia resta incollata e con Giannelli trova il sorpasso (11-10).

Ancora due ace consecutivi per Leon per il break della Sir. I Block Devils forzano dai 9 metri, concedendo però anche qualche errore che consente a Trento di restare incollata.

A rompere l’equilibrio è ancora Leon e la Sir si porta sul +4 (22-18). E chiude a proprio favore anche il secondo set (25-21) sull’errore al servizio di Podrascanin.

Nel terzo set Trento conquista il break e si va avanti punto a punto. Le due squadre forzano molto dai 9 metri e conseguentemente si concedono anche errori agli avversari. Leon non sembra aver ritrovato le misure e allora ci pensa Anderson: prima mette a segno il punto del sorpasso (13-12), premiando una spettacolare difesa dei Block Devils, poi regala ai Sirmaniaci un ace.

In mezzo, una delle tante sontuose giocate di Giannelli, che apparecchia con una mano per Ricci.

I Block Devils allungano e piegano ogni tentativo di resistenza di Trento. Sino all’ace di Leon che vale il set e il match.

Sir Safety Conad Perugia – Itas Trentino Trento 3-0

25-12; 25-21; 25-18

Sirmaniaci durante Sir Safety Conad PERUGIA – Itas TRENTINO, 5ª giornata Superlega Credem Banca, Campionato Italiano di Pallavolo Maschile Serie A1 2021-22. presso PalaBarton Perugia IT, 7 novembre 2021. Foto: Michele Benda [riferimento file: 2021-11-07/_ND59635] Wilfredo LEON VENERO, battuta durante Sir Safety Conad PERUGIA – Itas TRENTINO, 5ª giornata Superlega Credem Banca, Campionato Italiano di Pallavolo Maschile Serie A1 2021-22. presso PalaBarton Perugia IT, 7 novembre 2021. Foto: Michele Benda [riferimento file: 2021-11-07/_ND59601] esultanza, Perugia durante Sir Safety Conad PERUGIA – Itas TRENTINO, 5ª giornata Superlega Credem Banca, Campionato Italiano di Pallavolo Maschile Serie A1 2021-22. presso PalaBarton Perugia IT, 7 novembre 2021. Foto: Michele Benda [riferimento file: 2021-11-07/_ND59595] muro di Perugia su, Marko PODRASCANIN durante Sir Safety Conad PERUGIA – Itas TRENTINO, 5ª giornata Superlega Credem Banca, Campionato Italiano di Pallavolo Maschile Serie A1 2021-22. presso PalaBarton Perugia IT, 7 novembre 2021. Foto: Michele Benda [riferimento file: 2021-11-07/_ND59609] Matthew ANDERSON, attacco durante Sir Safety Conad PERUGIA – Itas TRENTINO, 5ª giornata Superlega Credem Banca, Campionato Italiano di Pallavolo Maschile Serie A1 2021-22. presso PalaBarton Perugia IT, 7 novembre 2021. Foto: Michele Benda [riferimento file: 2021-11-07/_ND59124] Sebastian SOLÉ, attacco durante Sir Safety Conad PERUGIA – Itas TRENTINO, 5ª giornata Superlega Credem Banca, Campionato Italiano di Pallavolo Maschile Serie A1 2021-22. presso PalaBarton Perugia IT, 7 novembre 2021. Foto: Michele Benda [riferimento file: 2021-11-07/_ND59077] esultanza, Perugia durante Sir Safety Conad PERUGIA – Itas TRENTINO, 5ª giornata Superlega Credem Banca, Campionato Italiano di Pallavolo Maschile Serie A1 2021-22. presso PalaBarton Perugia IT, 7 novembre 2021. Foto: Michele Benda [riferimento file: 2021-11-07/_ND59205] esultanza, Perugia durante Sir Safety Conad PERUGIA – Itas TRENTINO, 5ª giornata Superlega Credem Banca, Campionato Italiano di Pallavolo Maschile Serie A1 2021-22. presso PalaBarton Perugia IT, 7 novembre 2021. Foto: Michele Benda [riferimento file: 2021-11-07/_NZ64568] Simone GIANNELLI, palleggio durante Sir Safety Conad PERUGIA – Itas TRENTINO, 5ª giornata Superlega Credem Banca, Campionato Italiano di Pallavolo Maschile Serie A1 2021-22. presso PalaBarton Perugia IT, 7 novembre 2021. Foto: Michele Benda [riferimento file: 2021-11-07/_ND59358] il muro di Perugia durante Sir Safety Conad PERUGIA – Itas TRENTINO, 5ª giornata Superlega Credem Banca, Campionato Italiano di Pallavolo Maschile Serie A1 2021-22. presso PalaBarton Perugia IT, 7 novembre 2021. Foto: Michele Benda [riferimento file: 2021-11-07/_ND59590]

(a seguire servizio completo con statistiche e commenti)