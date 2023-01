Sir senza problemi al PalaBarton, Padova superata 3-0

Gli ospiti partono bene, ma i Block Devils fanno valere la propria superiorità sotto la regia di Giannelli

Come da pronostico, la Sir non ferma la sua corsa a punteggio pieno in testa alla Superlega, piegando Padova al PalaBarton 3-0. Il 15esimo successo consecutivo vale il record della striscia di vittorie nel campionato italiano.

Eppure gli ospiti, impegnati nella lotta salvezza, sono partiti forte, portandosi anche sul +5 (13-8). I Block Devils acciuffano il pari sul 17-17 e trovano il break con Giannelli, prendendosi il primo set 25-22.