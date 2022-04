Sir – Modena senza appello: le ultime e dove vederla

La società bianconera ha comunicato che le porte del PalaBarton apriranno alle ore 19:00. Per regolamentare al meglio l’accesso del pubblico saranno a disposizione gli accessi A1 – A3 – B2 – B3. La società ricorda che per accedere all’interno del palazzetto è necessario esibire il green pass rafforzato e che sarà obbligatorio tenere sempre indossata la mascherina FFP2 durante tutta la permanenza all’interno del palazzetto.

Taboo fattore campo

Il fattore campo è stato finora un taboo in questa stagione. Che ha visto i Canarini vincere sempre al PalaBarton e i Block Devils trionfare al PalaPanini sia in campionato che nelle due gare della semifinale.

Un taboo da sfatare, quindi, per la Sir, se vuole andare a giocarsi lo Scudetto, ancora da favorita, dopo aver dominato la stagione regolare.

Qui Perugia

Consueto avvicinamento alla partita per i bianconeri con le ultime sedute di lavoro tecnico e tattico terminate mercoledì mattina. Nikola Grbic, con ogni probabilità, schiererà in campo inizialmente i soliti sette, cioè Giannelli in regia, Rychlicki opposto, Ricci e Solè al centro, Leon ed Anderson in posto quattro e Colaci libero.

Qui Modena

Giani probabilmente proseguirà con la staffetta al centro tra Sanguinetti e Mazzone e per il resto spedirà in campo al via Bruno in regia, Nimir opposto, Stankovic altro centrale, Ngapeth e Leal schiacciatori e Rossini libero.

Dove vederla

Il match tra Perugia e Modena sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma web Volleyballworld.tv a partire dalle ore 20:30 con il commento di Andrea Cruciani e Filippo Rinaldi.

La voce dell’ufficio comunicazione, direttamente dalla tribuna stampa del PalaBarton, racconterà live alle ore 20:30 Perugia-Modena sui canali social della società bianconera.

Un’ampia sintesi di Perugia-Modena sarà trasmessa in replica giovedì 28 aprile alle ore 20:30 sul canale 12 di Tef Channel, televisione ufficiale della Sir Safety Conad Perugia.