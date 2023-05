Sir, Lorenzetti si presenta: “Chi non fa l’abbonamento, peste lo colga” VIDEO

L'allenatore campione d'Italia, tante volte avversario dei Block Devils, manda un messaggio ai suoi nuovi tifosi

E’ stato il giorno di Angelo Lorenzetti a Perugia. Presentato ufficialmente il nuovo allenatore della Sir Safety Susa Perugia. Ci arriva da campione d’Italia, dopo il trionfo alla guida di Trento, in questi ultimi anni avversaria storica di Perugia, insieme a Civitanova Marche e a Modena.

Queste le sue prime parole da allenatore della Sir: “La prima sensazione? Innanzitutto di gratitudine perché questa occasione è arrivata in un momento nel quale ero convinto di star fermo per un anno. Allenerò un gruppo evidentemente molto competitivo, un gruppo che ho sempre visto da avversario e che non vedo l’ora di conoscere. Come mi immagino la mia Perugia? Mi piacerebbe fosse una squadra all’attacco dell’avversario, con capacità di essere presente in tutti i momenti, di essere aggressiva, e di non dare mai niente di scontato contro qualsiasi squadra. Saremo impegnati in meno fronti e quindi dovremo subito cercare l’eccellenza per provare a raggiungere più finali possibili”

Un grande avversario

È dunque ufficiale l’arrivo al PalaBarton dell’allenatore neo campione d’Italia con Trento che, dopo una vita sportiva da protagonista sulla panchina avversaria a quella bianconera con Modena prima ed appunto con Trento poi, approda stavolta su quella dei Block Devils per condurli la prossima stagione.

Carriera infinita quella di Lorenzetti, nato a Fano 59 anni fa. Una carriera iniziata nel lontano 1988 con le giovanili proprio di Fano, una carriera vissuta principalmente in serie A (23 stagioni, due in A2 e ventuno nella massima serie, da capo allenatore, in rigoroso ordine temporale, tra Fano, Padova, Modena, Verona, Piacenza, ancora Modena e Trento) e con una parte dedicata anche alla guida ed alla crescita tecnica delle nazionali azzurre maschili prejuniores e juniores (dal 1992 al 1999 e dal 2004 al 2006). Una carriera costellata di vittorie con una bacheca dove brillano 4 Scudetti, 2 Coppe Italia, 3 Supercoppe Italiane, 1 Mondiale per Club, 1 Coppa Cev ed 1 Coppa Italia di serie A2 oltre a 4 premi di miglior allenatore di Superlega nel 2008, 2009, 2016 e 2017.

Il video

Lorenzetti si presenta ai tifosi e alla città di Perugia con un video. “Eccomi qua, chi l’avrebbe detto” le parole di chi è stato in questi anni uno storico avversario. “Non vedo l’ora di giocare sotto la vostra bella curva bianca” dice rivolto ai tifosi. A cui assicura il massimo dell’impegno “ogni santo giorno”. Dando loro appuntamento al PalaBarton e concludendo: “Chi non fa l’abbonamento peste lo colga”.