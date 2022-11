Sir esagerata, demolisce Modena 3-0 | Le immagini

La seconda frazione resta in equilibrio solo fino a metà del set, con Giannelli che piazza il +5 (15-10). Un divario che andrà crescendo, con Semeniuk che chiude il set 25-16.

Match più equilibrato nella terza frazione, con gli ospiti che trovano il pari (18-18) sull’ace di Bruno. Ma due giocate di Solè mantengono davanti i Block Devils, che alzano il muro per il definitivo 25-20.

Una vittoria che consente alla Sir, già campione d’inverno, di proseguire la sua corsa a punteggio pieno in Superlega. E che ha fatto esplodere la gioia dei Sirmaniaci, contro gli storici rivali Canarini.

I numeri certificano il 3-0 impresso sul tabellone di Pian di Massiano con i padroni di casa che vincono la sfida degli ace (4 contro 2), quella in ricezione (53% di positiva contro 45%), quella in attacco (57% di squadra contro 37%) e quella a muro (12 vincenti bianconeri contro 2 gialloblu).

Mvp il braccio mancino di Herrera. L’opposto caraibico sfrutta al meglio la chance e chiude con 13 punti, 3 ace ed il 53% in attacco. Doppia cifra in casa Perugia anche per Leon (11 punti con 5 muri), Russo (11 punti con 4 muri ed il 79% in primo tempo) e Semeniuk (10 a referto con il 53% in attacco). Menzione anche per un eccellente Piccinelli in ricezione.

Venerdì pomeriggio Block Devils ancora al palazzetto per una seduta di lavoro fisico: incombe già il prossimo impegno, la trasferta di domenica a Cisterna di Latina.

Sir Safety Susa Perugia – Valsa Group Modena 3-0

25-17; 25-16; 25-20

SIR SAFETY SUSA PERUGIA: Giannelli 1, Herrera 13, Russo 11, Solè 7, Leon 11, Semeniuk 10, Piccinelli (libero), Colaci (libero), Ropret. N.e.: Plotnytskyi, Flavio, Mengozzi, Rychlicki, Cardenas. All. Anastasi, vice all Valentini.

VALSA GROUP MODENA: Bruno 2, Lagumdzija 10, Sanguinetti 3, Stankovic 2, Ngapeth 7, Rinaldi 7, Rossini (libero), Sala 1, Salsi, Krick 1. N.e.: Bossi, Marechal, Pope, Gollini (libero). All. Giani, vice all. Carotti.

Arbitri: Marco Zavater – Massimiliano Giardini

LE CIFRE – PERUGIA: 15 b.s., 4 ace, 53% ric. pos., 28% ric. prf., 57% att., 12 muri. MODENA: 12 b.s., 2 ace, 45% ric. pos., 21% ric. prf., 37% att., 2 muri.