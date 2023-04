Sir, ennesima rivoluzione in vista, con diverse incognite

Saluterà Perugia, al termine della stagione, anche Kamil Rychlicki. Il talento lussemburghese – prossimo ad ottenere la cittadinanza italiana – non si è espresso a Perugia con quella continuità che aveva mostrato nelle stagioni a Civitanova Marche. L’opposto si accaserà a Trento.

Prolunga invece la sua esperienza a Perugia Jesus Herrera, scoperta micidiale in alcune parti della stagione, anche se pure lui non ha brillato nella serie maledetta contro Milano (che in gara1 è stata spazzata via dalla Lube).

Arriva Ben Tara

Il nome nuovo per la prossima è quello di Ben Tara, tunisino con passaporto polacco (per la nazionalità della madre) in arrivo dal Psg Stal Nysa. Il 26enne, già bloccato a gennaio, è il capocannoniere della PlusLiga, dove è approdato al termine di buone stagioni in Francia.

Il nodo allenatore

Ma il principale nodo è ancora una volta quello dell’allenatore. La cui posizione è apparsa precaria già dopo l’eliminazione in Champions, tanto che si era fatto il nome del possibile arrivo a Perugia dell’allenatore della Slovenia, Gheorghe Cretu. Dopo la sconfitta in gara5, Sirci si è limitato a dire che Andrea Anastasi avrebbe guidato la squadra fino al termine della stagione. Senza parlare del futuro. Tra i tifosi, c’è chi chiede la testa dell’allenatore e chi ne vorrebbe la conferma, quantomeno per dare continuità al progetto tecnico, dopo tanti cambi in panchina.