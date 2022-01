Sir e Polonia, Grbic come Heynen

La Federazione polacca di volley sta per annunciare il tecnico di Perugia sulla panchina della nazionale maschile

La Federazione polacca di pallavolo sta per annunciare l’ingaggio come allenatore della nazionale maschile di Nikola Gbric. Tecnico legato ad un biennale con la Sir Safety Conad Perugia del presidente Sirci. Scottato dall’esperienza di Heynen, che appunto sedeva sulle due panchine. E che per questo, ha più volte lamentato il patron bianconero, era spesso chiamato all’estero. Sirci, invece, dopo gli sforzi economici fatti in un momento molto difficile viste le ripercussioni del Covid anche sui bilanci dei club, vuole un allenatore concentrato sulla guida della squadra di Perugia.

Il contratto che lega per due anni Grbic a Perugia non prevede il doppio incarico. C’è quindi da trovare un accordo. Oppure, a fine stagione, si potrebbe arrivare al divorzio tra Grbic e la Sir.

La nazionale femminile polacca, secondo quanto anticipato dalla tv polacca, sarà affidata a Stefano Lavarini.