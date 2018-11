Sir, bottino pieno anche a Bari

La Sir Safety Conad soffre un po’ più del previsto a piegare l’agguerrita Bcc Castellana Grotte, ma ritorna dalla trasferta a Bari senza lasciare alcun set. Nella prima e nella terza frazione i padroni di casa si arrendono però ai bombardieri di mister Bernardi soltanto sul 24-26. In mezzo, un agevole secondo set, chiuso da Perugia sul 25-21 a proprio favore.

Nel primo set Castellana Grotte prova inaspettatamente a fuggire, portandosi sul 19-14, costringendo Perugia ad inseguire, sino al sorpasso 22-21 siglato con un ace dal solito Leon. Il punto del primo set lo consegna però Lanza a muro.

Nella seconda frazione Leon, con tre punti consecutivi, porta subito avanti la Sir, che mantiene il vantaggio sino al 25-21 messo a segno ancora da Pippo Lanza.

Nel terzo set la Sir parte di nuovo forte, ma poi si fa raggiungere sul 17-17 dopo una chiamata del video check a favore dei padroni di casa. Che trovano addirittura la forza per portarsi avanti sul 20-18. Sul 23-22 per Castellana Grotte Bernardi è costretto a chiamare il time ut. I Block Devils ritrovano la concentrazione e Leon chiude il match segnano il punto del 26-24.

Era importante non perdere la concentrazione dopo la superlativa prova interna contro Modena, come predicato in settimana da mister Bernardi. I Block Devils non hanno deluso le attese, ritrovando la giusta determinazione nei momenti decisivi del match. La Sir Safety Conad prosegue così il proprio cammino in vetta alla Superlega a punteggio pieno.

