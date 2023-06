Sinergia Dogane - Unipg, via al corso in "Authorized Economic Operator" - Tuttoggi.info

Iniziate le lezioni del corso di formazione permanente e continua in “Authorized Economic Operator (AEO)

Sono iniziate nei giorni scorsi le lezioni del corso di formazione permanente e continua in “Authorized Economic Operator (AEO) – Formazione per la Qualifica di Responsabile delle questioni doganali” dell’Università degli Studi di Perugia in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) e con il sostegno della Fondazione Perugia.

A salutare i partecipanti il direttore del Dipartimento di Economia, professor Marcello Signorelli, e il dirigente dell’Ufficio delle Dogane di Perugia, ingegner Benedetto Tavoni.

Il corso si presenta innovativo per alcuni aspetti: dalla modalità di partecipazione alle lezioni da remoto (webinar) per consentire alle lavoratrici e lavoratori la frequenza, al rilascio della “Qualifica professionale ai fini AEO”, come da Regolamento UE 2447/2015 e valida nell’Unione Europea, all’Attestato accademico di 24 cfu, alla certificazione delle competenze nell’ambito della piattaforma CINECA grazie allo strumento dell’Open badge.

Tra i partecipanti anche iscritti di fuori Regione che hanno voluto cogliere questa opportunità formativa di attuale interesse per l’economia delle grandi, medie e piccole imprese e per lo stesso mondo del lavoro e delle professioni legati al commercio internazionale.

I docenti del Dipartimento di Economia saranno affiancati, per le materie tecniche, da dirigenti e funzionari ADM, tra i più qualificati nel campo delle dogane.

Il corso terminerà il prossimo mese di dicembre con l’esame finale e il rilascio delle attestazioni.

“Sono particolarmente soddisfatto di questa importante collaborazione fra il Dipartimento di Economia UniPg e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per un percorso di alta formazione molto innovativo e professionalizzante” ha dichiarato il direttore Signorelli.

È fissata invece per i primi giorni di settembre 2023 la partenza dell’altro Corso di formazione permanente e continua in “Economia e Accise: energia, alcol e gas naturale – un’analisi di settore per la qualifica di Esperto in Accise” tenuto dal Dipartimento di Scienze Politiche del professor Giorgio Eduardo Montanari in collaborazione con ADM e il sostegno di ADISU.