Il sindaco Zuccarini in ospedale: "Nessuna preoccupazione"

Il vicesindaco Meloni rassicura sulle condizioni

Il sindaco Stefano Zuccarini è ricoverato in ospedale. La notizia è confermata dal vice Riccardo Meloni: “Il sindaco di Foligno è ricoverato presso l’ospedale San Giovanni Battista di Foligno in condizioni di salute che non destano preoccupazione. Mantiene il contatto con l’Amministrazione Comunale, e l’attività istituzionale del Comune procede regolarmente“.

Sindaco positivo al Covid

Secondo quanto riportato da La Nazione, il primo cittadino folignate è positivo al Covid. Stando a quanto riportato nell’edizione odierna del quotidiano, il sindaco è entrato in ospedale martedì sera con problemi respiratori e fino a giovedì sera era sottoposto a terapia di ossigeno, dopo essere stato sottoposto anche all’aiuto del casco.