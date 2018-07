SII Terni, finisce l’incubo delle attese | Aperto il nuovo front office di Via Farini

E’ iniziata ufficialmente ieri pomeriggio, 18 luglio, l’attività del nuovo front office di Terni del Servizio idrico integrato a Via Farini 11. Gli uffici hanno aperto dopo l’inaugurazione svoltasi in mattinata e il taglio del nastro dato dal presidente, Stefano Puliti, e dall’amministratrice delegata, Iolanda Papalini. Alla cerimonia c’erano il direttore generale del Sii, Paolo Rueca, i responsabili del front office e dei servizi commerciali, il personale che ha preso servizio nella nuova sede, l’assessore regionale Giuseppe Chianella, il presidente di Asm, Paolo Ricci, il presidente di Aman, Leonello Falocco, il dirigente Franco Cerasa in rappresentanza dell’Auri Terni, i rappresentanti dei Comuni, tra cui il sindaco di Polino, Remigio Venanzi, il presidente di Confartigianato, Mauro Franceschini, i membri della consulta dei consumatori e don Roberto Bizzarri, delegato del vescovo di Terni.

Con l’apertura di ieri vanno in pensione gli storici locali di Via Galvani che lasciano spazio ad una struttura all’avanguardia sia sotto l’aspetto del design che sotto quello dell’organizzazione del lavoro e del rapporto con i cittadini. Otto postazioni a servizio del cliente, un ambiente costruito secondo i più moderni concept di prestazioni e confort lavorativi, un servizio di reception e una sala d’aspetto tecnologica e funzionale dove rendere più piacevole l’attesa del proprio turno e consentire al cittadino da un lato di sentirsi accolto e dall’altro di usufruire di personale qualificato e professionale.

“E’ un risultato importante – ha detto il presidente Puliti durante l’inaugurazione – una struttura che è un fiore all’occhiello del Sii e della città e che si aggiunge ai nostri sportelli presenti già ad Orvieto, Narni e Amelia. Il front office – ha aggiunto – si pone anche l’obiettivo di integrarsi con i servizi on line e di riuscire di conseguenza ad intercettare tutta la vasta gamma di esigenze del cliente”.

L’amministratrice delegata, Papalini, ha sottolineato la valenza del nuovo sportello commerciale sia per i clienti, che potranno usufruire di un ambiente innovativo e confortevole, sia per i dipendenti della società che finalmente potranno operare insieme nello stesso luogo di lavoro. Sempre l’amministratrice delegata ha poi aggiunto: “Gli indicatori di performance del 2018 ci soddisfano e vogliamo migliorarli ulteriormente. Per il futuro ci impegniamo a potenziare il punto di contatto digitale così da offrire ai clienti la più ampia scelta nel rispetto delle attitudini e propensioni di ciascuno di loro”

