Signorelli a Orvieto, gli affreschi nel Duomo e le conferenze per i 500 anni dalla morte - Tuttoggi.info

Le conferenze

Il ciclo di conferenze “E vidi un cielo nuovo e un terra nuova” continuerà nei prossimi mesi con altri appuntamenti ai quali parteciperanno rappresentanti illustri del mondo storico-artistico, culturale e religioso: Antonio Natali, storico dell’arte, già direttore della Galleria degli Uffizi e attualmente membro del consiglio di amministrazione dell’Opera di Santa Maria del Fiore a Firenze; Tom Henry professore di storia dell’arte presso l’Università di Kent; Padre Jean Paul Hernandez (SJ), direttore della Scuola di Alta

Formazione in Arte e Teologia di Napoli; S. Em. Gianfranco Ravasi, Presidente emerito del Pontificio Consiglio della Cultura; S.E. Monsignor Gualtiero Sigismondi, Vescovo Opera del Duomo di Orvieto.

La pubblicazione delle conferenze su Signorelli

Le conferenze verranno pubblicate – entro questo anno – in un unico volume che diverrà una pubblicazione dedicata interamente alla figura di Luca Signorelli. Chi vorrà, al termine di ogni conferenza, potrà lasciare il proprio nome, che verrà poi inserito nella Tabula gratulatoria pubblicata all’interno del volume: un omaggio – a cinquecento anni di distanza – all’opera del grande pittore.



L’ingresso alla conferenza è libero, info e dettagli sul sito www.opsm.it

Di seguito il calendario completo delle conferenze:



19 MAGGIO 2023 – ore 17:30

Signorelli preludio “della maniera moderna”.

L’opere di Luca furono da Michelagnolo sempre sommamente lodate

Prof. Antonio Natali

27 MAGGIO 2023 – ore 17:30

Magister Lucas de Cortona, famosissimus pictor in tota Italia

Prof. Tom Henry

9 GIUGNO 2023 – ore 17:30

La carne come compimento della salvezza in Luca Signorelli

Padre Jean Paul Hernandez

12 OTTOBRE 2023 – ore 17:30

La Bibbia “grande codice” dell’arte occidentale

Card. Gianfranco Ravasi

10 NOVEMBRE 2023 – ore 17:30

Passa la figura di questo Mondo

S. E. Monsignor Gualtiero Sigismondi