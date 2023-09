“Sicurezza reale e percepita”, l’impegno del col. Molinari nuovo comandante provinciale di Perugia dell’Arma

Dopo l'esperienza di Lamezia Terme l'incarico in Umbria per sostituire il colonnello Romano

Sarà “nel segno della continuità” con quanto fatto dal suo predecessore, il colonnello Stefano Romano, il lavoro coordinato dal nuovo comandante provinciale dei carabinieri di Perugia, colonnello Sergio Molinari.

Un lavoro – ha spiegato nella sua prima conferenza stampa dopo il suo insediamento a Perugia – con il quale dare risposte per aumentare la sicurezza nel territorio e, contemporaneamente, rassicurare la popolazione circa la cosiddetta sicurezza percepita, soprattutto a proposito di furti e microcriminalità.

Il colonnello Molinari, arrivato da Lamezia Terme, dove ha guidato l’Arma per tre anni, sta studiando il territorio della provincia di Perugia sotto l’aspetto del tessuto sociale, ma anche di quello economico. Aspetti entrambi importanti per comprendere come si possono muovere le dinamiche malavitose e le possibili azioni di prevenzione e di contrasto. Proseguendo, ha assicurato Molinari, “quanto fatto di buono in questi anni”, sotto la guida del colonnello Romano, ora a capo dell’Ufficio cerimoniale del Comando generale dell’Arma dei carabinieri.