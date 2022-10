Sicurezza, Orsini "a Terni troppi episodi di violenza: sindaco intervenga" - Tuttoggi

Sicurezza in città: il consigliere del Gruppo Misto Vladimiro Orsini attacca il sindaco di Terni, "assente davanti a un problema rilevante".

“A Terni non c’è settimana che non veda uno o più episodi di violenza degni di contesti imbarbariti come quelli delle grandi città”.

A dichiararlo il consigliere comunale del Gruppo Misto Vladimiro Orsini. “Il barista rapinato, il barbone pestato a sangue – afferma – sono solo solo gli ultimi atti di un problema rilevante, che vede il sindaco Latini assente. Del resto, per lui, la sicurezza di una città consiste nella lunghezza degli abiti delle donne o nei mendicanti che chiedono qualche spicciolo” .