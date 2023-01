Sicurezza in Umbria: aumenta la corruzione, attenzione a reati di droga, furti e informatici - Tuttoggi

Per quanto riguarda i reati di violenza di genere, sono stati promossi continui incontri formativi, volti allo scambio di buone prassi organizzative ed alla partecipazione a protocolli. Non è mancato un focus sugli stranieri: detto che “è innegabile come nel corso degli ultimi decenni una parte non marginale, anche se tutt’altro che preponderante, dei reati commessi nel territorio regionale, soprattutto quelli connessi al traffico di sostanze stupefacenti, contro il patrimonio e di sfruttamento della prostituzione siano stati commessi da soggetti stranieri, talvolta esclusivamente, in altri casi in concorso con soggetti italiani”, per Sottani non bisogna dimenticare “come spesso vi sia stata nella nostra regione un’efficace convivenza di popolazione proveniente dall’estero”, e anche per questo è necessario sviluppare “politiche di accoglienza. Il problema dell’integrazione si presenta non solo con gli adulti ma anche con riguardo ai minorenni figli di stranieri nati in Italia o giunti nel nostro Paese nei primi anni di vita. Per loro, cittadini italiani a pieno titolo, il percorso educativo non sempre riesce a realizzare un’integrazione effettiva per motivi ampiamente studiati dagli esperti del settore. Se a ciò si aggiunge il contesto di crisi degli adolescenti che colpisce l’Italia e di cui l’Umbria è tutt’altro che esente, si può affermare come il preoccupante aumento di reati dei minorenni sia il sintomo di un disagio ben più grave a cui la risposta penale non può che rappresentare un pallido palliativo”.

Oltre che sulla sicurezza, un focus è stato fatto anche su processi e rintraccio dei condannati: per Sottani, “sono stati consegnati alla giustizia sei soggetti che avevano riportato condanne per un totale di 12 anni e 3 mesi di reclusione, i quali sconteranno pene alternative al carcere; inoltre, sono stati condotti in carcere sette soggetti che avevano riportato condanne per un totale di 66 anni e 9 mesi di reclusione”. Per quanto riguarda invece l’informazione su procedimenti penali, “nel marzo scorso si è istituito, in via sperimentale, un Osservatorio con il compito di monitorare la comunicazione avente ad oggetto informazioni su procedimenti penali. Tra gli incontri promossi dalla Procura Generale merita una menzione speciale quello coi magistrati della Procura Europea nel settembre 2021. Sono stati inoltre effettuati scambi formativi con magistrati albanesi e messicani”.

Per quanto riguarda le statistiche giudiziarie, la Procura Generale “ha introdotto da un anno una metodologia di acquisizione diretta, dalle Procure del distretto, dei flussi numerici di affari, distinti per tipologie di reati. In alcuni casi, le variazioni percentuali, talvolta eclatanti, vanno valutate sempre con estrema cautela, in quanto anche modesti incrementi numerici dei procedimenti determinano elevate variazioni percentuali (es. da 1 a 4 comporta un aumento del 400%)”. Sui processi, “La Procura effettua un costante monitoraggio degli esiti delle udienze, con particolare attenzione alla percentuale di definizione delle stesse, al numero di rinvii del dibattimento, oltre che all’esito della pronuncia. Sul fronte delle carceri, infine, “Il fenomeno del sovraffollamento si registra negli istituti di Perugia e, soprattutto, Terni”, ed è necessaria “l’istituzione in Umbria della REMS (Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza), più volte sollecitata all’autorità regionale dal Procuratore Generale.”

Sotto il profilo organizzativo, è stata stipulata una convenzione con l’università di Perugia, grazie alla quale si sono proseguiti i tirocini presso la Procura Generale ed è stato realizzato anche il bilancio di responsabilità sociale, pubblicamente presentato col patrocinio del ministero della Giustizia il 21 novembre scorso. Ci si è inoltre fattivamente impegnati nel sollecitare il ministero della Giustizia per il completamento dell’organico del personale amministrativo, con particolare attenzione per l’ufficio requirente di Spoleto. Allo stato, la situazione risulta decisamente migliorata rispetto all’anno scorso, anche se gli uffici requirenti non hanno beneficiato delle unità assegnate all’Ufficio del processo dal PNRR,



Con la Corte d’Appello è stata realizzata una convenzione che, caso unico a livello nazionale, ha utilizzato congiuntamente due unità dell’Ufficio del processo per la creazione, nel giugno 2022, della banca dati e per lo sviluppo del notiziario mensile, introdotto dalla Procura Generale, entrambi finalizzati alla pubblica conoscenza della giurisprudenza del distretto. La Procura Generale ha completamente reingegnerizzato il sito Internet per renderlo facilmente fruibile dalla collettività. Inoltre, con personale messo a disposizione dalle locali forze di polizia, nel marzo scorso si è costituito l’Ufficio del Processo del Procuratore Generale (UPPG), che ha eseguito accertamenti su 140 richieste, indirizzate al Tribunale di Sorveglianza, al cui esito ha rilevato in numerosi casi una divergenza tra quanto dichiarato nelle istanze, ai fini dell’ottenimento del beneficio, e quanto verificato con l’interrogazione delle banche dati e con l’attività sul territorio. Sul fronte della sicurezza ambientale l’UPPG ha anche verificato lo stato delle demolizioni ordinate giudizialmente e monitorato la giurisprudenza distrettuale, da cui emerge il dato allarmante che circa il 35% delle pronunce in primo grado dichiarano la prescrizione del reato.