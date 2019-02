Sicurezza e furti, controlli diffusi dei carabinieri a Terni e in Valnerina

Prosegue intensa l’attività di prevenzione e controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Terni per contrastare l’escalation di furti in abitazione che, negli ultimi mesi, ha colpito vaste zone del ternano, nonché per la prevenzione delle varie forme di illegalità che minano la convivenza civile.

Ad affiancare gli ordinari servizi di perlustrazione è giunta una pattuglia della Squadra Operativa di Supporto del IX Reggimento “Lazio”, una selezionata unità di manovra dell’Organizzazione Mobile dell’Arma costituita, sin dall’anno 2016, per fronteggiare situazioni di crisi e ad alto rischio e caratterizzata dalla rapidità di azione. Insieme ai militari delle Stazioni e della Sezione Radiomobile dell’Arma ternana, sono state pattugliate le frazioni del comune di Stroncone, l’area industriale di Terni ed il territorio di Sangemini. Numerosi i mezzi e le persone controllate negli snodi viari più importanti: prevenzione, visibilità, deterrenza e vicinanza alla popolazione, gli obiettivi del servizio, oltre ad una importante raccolta informativa dei movimenti sul territorio, utile per gli sviluppi investigativi e per l’adozione di linee di azione future.

Analoghi servizi si sono svolti nella Valnerina ternana ove l’azione dei militari dell’Arma di Ferentillo ha consentito di rinvenire e recuperare un’autovettura rubata nel corso di un colpo in abitazione. Dopo aver svaligiato l’appartamento, i malfattori si sono impossessati del veicolo della vittima approfittando di una delle distrazioni più diffuse – ovverosia il lasciare incustodite le chiavi del veicolo nell’ingresso dell’abitazione – servendosene per portare fuori l’ingente bottino. Dopodiché l’hanno abbandonata, ben celata tra la fitta vegetazione delle campagne, ove è stata ritrovata dai militari e riconsegnata al proprietario.

Nel campo della sicurezza urbana, a Terni, nei pressi delle aree sensibili del centro cittadino, nel corso dell’ultima settimana i militari della locale Stazione hanno adottato il provvedimento dell’ordine di allontanamento previsto dal D.L. nr. 14/2017 conv. L. nr. 48/2017 a carico di 3 persone, tutte colpite da sanzione amministrativa per ubriachezza poiché sorprese nei pressi di infrastrutture del trasporto pubblico locale in evidente stato di alterazione psico-fisica determinata dall’assunzione di sostanze alcoliche. La Sezione Radiomobile ha invece sottoposto a sequestro amministrativo 3 veicoli immatricolati in paesi esteri ed intestati a diversi cittadini italiani sorpresi a circolare con la targa straniera, avendo mancato di ottemperare alle formalità necessarie per la circolazione su strada in quanto residenti in Italia da più di 60 giorni.

