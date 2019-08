Sicurezza a Fontivegge, il Pd attacca Romizi e Salvini

share

“La presa di posizione del comitato Progetto Fontivegge è la dimostrazione che le politiche di Romizi sulla sicurezza hanno fallito“. Il Pd perugino all’attacco sul tema della sicurezza, tanto a cuore all’amministrazione di centrodestra.

“Gli annunci a proposito di progetti di riqualificazione del quartiere – accusano i dem – sono rimasti solo annunci. Le promesse di aumento della presenza delle forze dell’ordine alla stazione sono rimaste solo promesse. I rimpatri e gli arresti degli stranieri che delinquono, tanto sbandierati da Salvini, non sono aumentati“.

Accuse rivolte tanto all’amministrazione Romizi quanto al ministro Matteo Salvini, accusati di soffiare “sul fuoco del razzismo e della xenofobia” per nascondere i loro fallimenti.

“A Fontivegge – prosegue il Pd – non ci sono progetti Sprar (Sistema Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati, l’unico che c’è a Perugia è in Via del Favarone) e vi abitano pochissimi rifugiati ospiti in case affittati dai Cas (Centri Accoglienza Straordinaria). La stazione è un luogo di ritrovo interregionale, e non è cambiando casa a una decina di richiedenti asilo che si risolve il problema della sicurezza. I rifugiati comunque sono liberi di spostarsi dove vogliono, o vogliamo mettere un check point a Madonna Alta o costruire un bel muro in fondo a Via della Pallotta? La realtà è che in Umbria i rifugiati sono circa 1.800 (1.400 circa nei Cas e 400 negli Sprar). Il modello umbro di accoglienza ha distribuito queste poche presenze in tutto il territorio suddividendoli in piccoli gruppi. Non c’è nessun ghetto per rifugiati in Umbria, e non ci sono stati particolari problemi“.

“Non bisogna confondere – aggiunge però il Pd – i rifugiati con i criminali comuni, i quali, a prescindere dalla nazionalità, devono andare in galera, ma questo è compito del Ministro dell’Interno (a proposito: non pervenute le promesse pro Perugia sbandierate dalla destra nelle ultime campagne elettorali). Compito di una città e del sindaco è operare per promuovere l’integrazione che è la miglior politica per garantire la sicurezza, peccato che Salvini abbia tagliato i fondi e abbia buttato per strada migliaia di rifugiati. Non nascondiamoci dietro proposte sbagliate e inutili. Se vogliamo lavorare per riqualificare Fontivegge noi, come sempre, faremo la nostra parte. Su questo – conclude il Pd – lanciamo la sfida alla Giunta Lega-Romizi e siamo pronti a confrontarci con il comitato e con i cittadini“.

