Il sindaco Toniaccini: prevenzione anche attraverso una più estesa presenza dei nostri agenti di polizia locale

Sicurezza, a Deruta l’orario estivo della polizia locale esteso alle 22. Lo ha deciso la Giunta comunale. Spiega il sindaco Michele Toniaccini: “Intendiamo rafforzare sempre più la sicurezza sul territorio con azioni di prevenzione anche attraverso una più estesa presenza dei nostri agenti di polizia locale. Era tra gli obiettivi della nostra campagna elettorale e abbiamo rispettato ancora una volta i nostri impegni, convinti che la sicurezza sia una priorità della nostra comunità. Un obiettivo che, ovviamente, si raggiunge anche attraverso un sistema efficace di controlli e una costante collaborazione con le forze dell’ordine”.

Sindaco e Giunta ricordano le azioni già intraprese in questa direzione, come “l’implementazione di nuove telecamere, il controllo di vicinato, il Patto per la sicurezza con la Prefettura di Perugia.