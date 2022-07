Siccità, Trasimeno a -1,23 metri: stop attingimenti di acqua

Il provvedimento concordato da Unione dei Comuni e Regione Umbria | Nuovi appelli per salvare il lago dalla siccità

Trasimeno a -1,23 metri, stop attingimenti. Nella mattinata di giovedì la Regione dell’Umbria – Direzione Regionale Governo del Territorio, Ambiente, Protezione civile, ha comunicato che “il livello medio del lago Trasimeno registrato all’idrometro di Monte del Lago è pari a –1,23 metri sullo zero idrometrico”.

In base alla norme del Piano di bacino del fiume Tevere 2° stralcio funzionale per il lago Trasimeno, che prevede la “sospensione totale delle licenze e delle concessioni, ad esclusione dell’uso idropotabile” in caso di decremento del livello del lago rispetto allo zero idrometrico maggiore di 120 cm, Unione dei Comuni e Regione Umbria, di concerto, hanno stabilito la sospensione degli attingimenti.