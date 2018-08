Si tiene a Colfiorito il 39° Campionato Italiano di Marcia Alpina di regolarità

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Nell’area montana di Foligno, a Colfiorito, si svolgerà sabato 1° settembre e domenica 2 settembre il 39° campionato italiano di marcia alpina di regolarità per iniziativa della Fie (Federazione italiana di escursionismo). Vi parteciperanno 78 coppie sabato 1° settembre (per 16 chilometri complessivi) e 166 atleti nella gara individuale del 2 settembre (per 13 chilometri complessivi).

La marcia alpina di regolarità è una disciplina che si svolge in zone montane ma non è una corsa. Vince il campionato chi cammina in modo costante (non chi lo fa nel modo più veloce). La pratica sportiva unisce il desiderio dell’escursionismo all’aspetto agonistico con il piacere di camminare tra la natura. Le gare hanno un percorso misto (lunghezza, pendenza, tratti in salita e discesa) e si svolgono prevalentemente su strade sterrate e sentieri.

“Si tratta del terzo evento rilevante promosso nel territorio montano di Foligno, ha detto Paolo Gubbini, consigliere incaricato per il Parco di Colfiorito. E’ la prima volta che questo campionato si svolge nel centro Italia ed in particolare in Umbria”. E’ intervenuto, in videoconferenza anche Mimmo Pandolfo, presidente nazionale Fie, rilevando che “si tratta di una vetrina importante. Ora l’obiettivo è quello di proporre il campionato in ambito europeo per far conoscere sempre di più i nostri paesaggi”.

Per il presidente del Gal Valle Umbra e Sibillini, Giampiero Fusaro, “abbiamo dato il nostro contributo perché queste tre iniziative hanno avuto il merito di promuovere il nostro territorio e i nostri prodotti”. Il sindaco Nando Mismetti ha ricordato che “il territorio di Foligno e la sua montagna hanno ora una vocazione turistica a tutti gli effetti e queste iniziative vanno sempre di più in questa direzione”.

All’incontro sono intervenuti il consigliere Carlo Valentini (Fie Foligno), Cinzia Martinasso (presidente comitato regionale Piemonte), Antonio Munaretti (Presidente collegio provibiri Fie), Maria Grazia De Bortoli (consigliere federale Fie e presidente commissione marcia).

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Stampa