Si rompe ancora la tubatura, strada allagata a Prepo

Strada del Borghetto, a Prepo, trasformata ancora in un torrente a causa dell’ennesima perdita d’acqua per un guasto alla condotta sottostante alla strada principale.

L’acqua, in un punto che era già stato interessato da lavori, è tornata a zampillare copiosa nella mattinata, davanti all’ingresso di una delle abitazioni della zona.

Proprio i residenti hanno avvertito Umbra Acque che nel giro di qualche ora ha inviato le squadre di operai con una ruspa, per “riaprire” l’asfalto e riparare le tubature.

Limitati, questa volta, i disagi per i residenti della zona residenziale di strada del Borghetto di Prepo, con poche abitazioni che hanno lamentato difficoltà nell’erogazione di acqua sino a quando la falla non è stata tamponata.

