Si ribalta muletto, operaio ferito alle gambe. Ennesimo infortunio sul lavoro in Umbria - Tuttoggi.info

Ennesimo infortunio sul lavoro in Umbria, con un operaio che è rimasto ferito in modo serio alle gambe dopo il ribaltamento di un muletto. L’incidente si è verificato in un’azienda di San Martino in Campo.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco proveniente dalla centrale di Perugia per soccorrere l’operaio. L’uomo, che stava operando con un muletto, è rimasto ferito a seguito del ribaltamento del mezzo. La squadra dei Vigili del fuoco ha prontamente operato per estrarlo, utilizzando cuscini di sollevamento, dispositivi ad aria ad alta pressione impiegati per sollevare carichi pesanti. Grazie a questi strumenti, è stato possibile liberare l’operaio che aveva subito uno schiacciamento agli arti.

Dopo il soccorso, l’operaio, che è rimasto cosciente durante tutte le operazioni, è stato affidato al personale sanitario del 118 presente sul posto. Successivamente, è stato trasportato in elicottero, a bordo del mezzo Nibbio, presso l’Ospedale di Perugia per ricevere cure mediche.

Sul luogo dell’incidente erano presenti anche la Polizia di Stato e il personale dell’ASL, intervenuti per garantire il supporto necessario e avviare le indagini sulle dinamiche dell’accaduto.