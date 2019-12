Si ribalta mezzo pesante, ferito il conducente - Tuttoggi

Incidente stradale questa mattina lungo la strada provinciale 11, in provincia di Terni, con un mezzo pesante che si è ribaltato. Il sinistro è avvenuto nei pressi di Attigliano.

Sul posto sono presenti i vigili del fuoco di Amelia. Il conducente del mezzo pesante è rimasto ferito, sembra in modo non grave, ed è stato trasportato in ospedale da un’ambulanza del 118.

Secondo quanto emerso, il mezzo trasportava materiale inerte e sarebbe finito fuori strada, ribaltandosi, senza coinvolgere altri veicoli.

(foto di repertorio)