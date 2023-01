Si ribalta in una scarpata, la moglie allerta la Polizia: salvato 63enne - Tuttoggi

È successo sulla provinciale 142, nella zona compresa fra Preggio e Umbertide

Una telefonata salva la vita. È il caso dell’uomo che si è ribaltato con l’auto in una scarpata: la moglie ha la prontezza di chiamare la polizia di Stato di Città di Castello che, in sinergia con il personale dei Vigili del Fuoco e del 118, sono riusciti a salvare l’uomo dopo aver stabilito con lui un contatto telefonico.



Il fatto è successo poco dopo le 21 di qualche giorno fa, quando la Sala Operativa della Questura di Perugia ha ricevuto una telefonata di aiuto da parte della moglie del conducente. La donna, spaventata per l’accaduto, aveva deciso di chiedere aiuto alla Polizia di Stato riferendo che il marito di 63 anni a seguito del ribaltamento del veicolo non riusciva ad aprire la portiera per uscire dall’abitacolo.

I poliziotti del Commissariato di Città di Castello hanno quindi immediatamente avviato le ricerche lungo la Strada Provinciale 142, nella zona compresa fra Preggio e Umbertide. Contestualmente sono stati allertati anche i Vigili del Fuoco e il personale sanitario del 118. La conformazione territoriale, caratterizzata dalla presenza di fittissime aree boschive e l’orario notturno, non ha facilitato i soccorsi.